Госдума направит президенту РФ обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР

Депутаты одобрили законопроект, который поступит на подпись к президенту РФ.

Госдума России направит президенту РФ обращение о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое заявление на пленарном заседании в нижней палате парламента сделал председатель Вячеслав Володин. Большинством голосов депутаты проголосовали за принятие документа. Решение поддержали 351 человек, еще 16 выступили против, 1 политик воздержался.

Госдума не поддержала альтернативный проект постановления. В тексте документа говорилось о том, что обращение должно было быть направлено в российское внешнеполитическое ведомство для проведения экспертных консультаций. Вячеслав Володин добавил, что принятое в ГД РФ постановление будет подписано незамедлительно, после чего сразу же направлено главе государства.

Кулеба: Киев расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как "де-факто выход" РФ из "Минска-2".

Видео: Youtube/Россия 24