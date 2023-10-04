Госдеп заявил о частичном отводе сербских сил от Косова

Ведант Патель призвал Сербию к деэскалации конфликта.

Сербские силовики частично отошли от административной границы с непризнанным регионом Косово, а американские власти ждут дальнейшей деэскалации конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского официального представителя местного внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Мы отмечали беспрецедентное размещение сербской артиллерии, танков и механизированных бригад у границы с Косовом. Мы призвали Сербию отвести силы и снизить напряженность. Мы отмечаем отвод части сил и снаряжения от границы с Косовом с 29 сентября. Ведант Патель, ампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что 29 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что власти США наблюдают скопление сербской техники около административной границы с Косовом. В течение последующих суток произошли встречи представителей США с сербским руководством. А 2 октября президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу CNN заметил, что Вашингтон неправильно поняли ситуацию.

США считают, что Карабаху нужны наблюдатели, но не российские миротворцы.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State