Госдеп заявил, что партнеры США не переживают по поводу выступления Байдена на дебатах

Ведант Патель не стал комментировать дебаты между Трампом и Байденом.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что международные союзники США не доводили до сведения Вашингтона своих обеспокоенностей по поводу выступления американского президента, члена Демократической партии Джо Байдена на недавних предвыборных телевизионных дебатах с политическим оппонентом из Республиканской партии Дональдом Трампом. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал вопрос о зарубежной реакции на выступление лидера Белого дома на недавних дебатах.

Мировые лидеры знают президента и подходы, которых он придерживается... симпатизируют им и верят в них. Мне нечего сказать о каких-либо дипломатических контактах. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель счел неуместным реагировать на "нечто наподобие дебатов" с трибуны Госдепартамента США. Он отказался давать оценку в ответ на просьбу одного из корреспондентов дать пояснения касательно позиции американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп: диппредставительства США в Европе работают в обычном режиме.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State