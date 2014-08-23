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Госдеп заявил, что партнеры США не переживают по поводу выступления Байдена на дебатах

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Ведант Патель не стал комментировать дебаты между Трампом и Байденом.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что международные союзники США не доводили до сведения Вашингтона своих обеспокоенностей по поводу выступления американского президента, члена Демократической партии Джо Байдена на недавних предвыборных телевизионных дебатах с политическим оппонентом из Республиканской партии Дональдом Трампом. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне  выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал вопрос о зарубежной реакции на выступление лидера Белого дома на недавних дебатах.

Мировые лидеры знают президента и подходы, которых он придерживается... симпатизируют им и верят в них. Мне нечего сказать о каких-либо дипломатических контактах.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель счел неуместным реагировать на "нечто наподобие дебатов" с трибуны Госдепартамента США. Он отказался давать оценку в ответ на просьбу одного из корреспондентов  дать пояснения касательно позиции американского внешнеполитического ведомства. 

Госдеп: диппредставительства США в Европе работают в обычном режиме.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, дебаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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