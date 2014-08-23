Госдеп: диппредставительства США в Европе работают в обычном режиме

Ведант Патель оценил угрозы в Европе для работы сотрудников из США.

Американские посольства и консульства, расположенные на территории европейских стран, работают в обычном режиме, несмотря на сообщения о том, что военные базы США в регионе оказались переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Относительно объектов я бы предоставил моим коллегам в Минобороны США говорить о каких-либо изменениях расстановки сил или о чем-либо, что касается их объектов. Относительно посольств и консульств... не было никаких изменений в работе миссий в регионе. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Иностранный дипломат уточнил, что власти страны внимательно наблюдают и оценивают информацию об угрозах, а также при необходимости меняют подход к осуществлению безопасности и работе сотрудников профильных ведомств.

США пока не намерены эвакуировать своих граждан из Ливана.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State