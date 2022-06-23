Кэри Фаулер объявил, что проблема не будет решена за один год.

Госдеп: всемирный продовольственный кризис существовал до спецоперации России на Украине. Соответствующее заявление сделал специальный посланник американского внешнеполитического ведомства по вопросам глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер, выступая на мероприятии, организованном вашингтонским Атлантическим советом (считается в России нежелательной организацией). По мнению Кэри Фаулера, проблема с продовольствием существовала и до начала специальной военной операции РФ на Донбассе.

…Мы уже находились в разгаре того, что, вероятно, могли бы назвать всемирным продовольственным кризисом. Так что это наложилось сверху и усугубило все имеющиеся у нас проблемы. Кэри Фаулер, сотрудник Госдепа США

Эксперт уверен, что в настоящее время следует говорить об "остром кризисе", на преодоление которого потребуется время, а решить проблему в 2022 году не получится. Кэри Фаулер уточнил, что если вы размышляете о том, что можно сделать для урегулирования ситуации в текущем году, то задаетесь неправильным вопросом. На перспективу решения продовольственного кризиса специалист дал три года.

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil