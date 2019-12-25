Госдеп: США не ставят сроков для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Нед Прайс прокомментировал вероятность принятия решения о членстве стран на саммите в Мадриде.

США не ставят каких-либо сроков для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Такой информацией с журналистами во время регулярного брифинга поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что работа по данному направлению проводится. Таким образом эксперт прокомментировал вопрос о том, что постановление о вступлении этих двух стран в военный Североатлантический альянс вряд ли будет принято на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня.

Как я помню, каких-либо сроков мы не устанавливали…конечно же, хотели бы, чтобы это произошло быстро. Но это процесс, который требует консенсуса всех союзников по НАТО. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

На текущий момент продолжаются контакты между Финляндией, Швецией и Турцией. Анкара выступает против вхождения двух северных стран в военный блок. США не принимают участие в этих контактах, но оказывают поддержку Хельсинки и Стокгольму в усилиях по вступлению в альянс.

США поддержали решение Литвы о блокировке транзита в Калининградскую область.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State