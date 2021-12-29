Госдеп: временный поверенный в делах США уже находится во Львове

Нед Прайс рассказал о работе дипмиссии на Украине.

Госдеп: временный поверенный в делах США на Украине уже находится во Львове. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве США сделал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник рассказал прессе о том, что большинство оставшихся в стране сотрудников дипломатической миссии, а также сама Кристина Квин, уже размещены во Львове.

Временный поверенный уже во Львове, большинство персонала также уже во Львове…Перенос посольства ни в коем случае не означает, что мы уменьшаем поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник решил не уточнять для СМИ, какая именно доля сотрудников американского посольства осталась на территории Украины. Прайса попросили прокомментировать реальность сведений о том, что сотрудники дипломатического ведомства в Киеве ликвидировали данные с компьютеров и системы телефонной связи в посольстве Киева. В Госдепе объяснили, что в подобных случаях предусмотрены определенные процедуры.

Госдеп США не стал комментировать поставку THAAD на Украину.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State