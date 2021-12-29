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Госдеп США не стал комментировать поставку THAAD на Украину
Сегодня, 7:43
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Госдеп США не стал комментировать поставку THAAD на Украину

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Нед Прайс не стал говорить о неподтвержденных официально США слухах.

Американский Государственный департамент не стал комментировать поставку противоракетных комплексов THAAD на Украину. Во время регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве Вашингтона официальный представитель заметил, что не может рассказать подробностей относительно плана размещения Киевом Terminal High Altitude Area Defense.

Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 7 февраля дипломатический источник сообщил журналистам ТАСС о том, что Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. В Кремле Дмитрий Песков счел, что размещение на территории соседнего государства таких комплексов стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.

Госдеп: Си Цзиньпину следовало убедить Путина пойти на деэскалацию ситуации по Украине.

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Теги: thaad, госдеп, нед прайс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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