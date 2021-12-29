Госдеп: Си Цзиньпину следовало убедить Путина пойти на деэскалацию ситуации по Украине

Дэниел Критенбринк оценил отношения между РФ и Китаем.

Госдепартамент США считает, что китайскому председателю Си Цзиньпину следовало убедить российского коллегу Владимира Путина пойти на деэскалацию ситуации по Украине. Об этом прессе во время специального телефонного брифинга сообщил помощник американского государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Я думаю, что справедливо было бы сказать, что … совместное заявление России и Китая отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени - они сближаются друг с другом. Дэниел Критенбринк, сотрудник Госдепа США

В Госдепе США считают, что встреча двух лидеров предоставляла Пекину возможность призвать Москву следовать дипломатическим путем для решения украинской проблемы. По мнению чиновника, именно этого весь цивилизованный мир ожидает от ответственных держав. В том случае, если Россия все же решится на военное вторжение на территорию соседней страны, а Китай при этом будет отводить глаза в сторону, то такие действия станут доказательствами политики "терпения и поддержки РФ" со стороны КНР, направленной на принуждение Киева.

Пентагон обвинил Россию в подготовке к "вторжению" на Украину.

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