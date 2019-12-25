Госдеп выразил обеспокоенность данными о заморозке банковских счетов "Радио Свобода"* в РФ

Госдепартамент США выразил обеспокоенность данными о заморозке банковских счетов "Радио Свобода"* в России (* - СМИ, признанное иноагентом и внесенное в соответстсующий реестр Минюста РФ). В интервью журналистам The Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства Вашингтона Джалина Портер заявила, что Америка продолжит поддерживать данное издание.
Это последняя попытка России подавить независимые СМИ и отказать россиянам в доступе к объективным новостям. Мы продолжим однозначно поддерживать радио и его филиалы, а также отстаивать свободу выражения мнений.
Джалина Портер, представитель Госдепа США
Напомним, что "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" и аффилированные с ней проекты находятся в списке СМИ-иноагентов в России с 2017 года. Компания зарегистрировала юридическое лицо в РФ. Его включили в перечень СМИ-иноагентов в 2020 году, после чего издание неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Днем 14 мая в офис радио пришли судебные приставы в целях взыскания с руководства СМИ пять млн рублей. Делопроизводство открыто по десяти решениям суда, по которым истек срок оплаты.
Минюст внес интернет-издание VTimes в список иностранных агентов.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все