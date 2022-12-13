Ведант Патель сказал, что не может забегать вперед и что-то анонсировать.

Заместитель руководителя пресс-слыжбы американского внешнеполитического ведомства при президенте Джо Байдене Ведант Патель на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне в четверг не дал однозначного ответа на вопрос о том, готовы ли власти США представить киевскому режиму кассетные боеприпасы. По словам чиновника, более подробно об оказываемой поддержке Вооруженных сил Украины могут рассказать сотрудники Пентагона. Таким образом спикер Госдепа США ответил на вопрос СМИ о том, рассматривают ли власти страны возможность отправки Киеву кассетных боеприпасов по запросу.

По мере всех изменений данного конфликта <...> с его начала в феврале 2022 года мы меняли и приспосабливали нашу военную помощь надлежащим образом, согласно нашим оценкам их потребностей на поле боя. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель добавил, что американские представители координируют свои усилия с международными союзниками для того, чтобы обеспечить украинских партнеров необходимыми системами для веденич боевых действий. Однако в Госдепе отказались заранее анонсировать какие-либо поставки.

США заявили, что не стремятся к нормализации с Сирией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State