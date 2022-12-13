Госдеп сомневается, что диверсанты у Белгорода применяли предоставленное США оружие

Мэттью Миллер оценил вопрос отправки американской техники в российский регион.

Американская администрация при президенте Джо Байдене сомневается в достоверности сообщений о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа во время своей преступной вылазки в Белгородской области применяли предоставленные коллективным Западом и США вооружения. Такую версию в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне изложил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что власти страны видели сообщения, которые распространились по социальным сетям.

Мы видели сообщения с утверждениями о том, что предоставленные США вооружения были использованы при этих атаках. Я отмечу, что в настоящее время мы скептически относимся к достоверности этих сообщений... Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

