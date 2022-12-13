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Госдеп сомневается, что диверсанты у Белгорода применяли предоставленное США оружие

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Мэттью Миллер оценил вопрос отправки американской техники в российский регион.

Американская администрация при президенте Джо Байдене сомневается в достоверности сообщений о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа во время своей преступной вылазки в Белгородской области применяли предоставленные коллективным Западом и США вооружения. Такую версию в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне изложил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что власти страны видели сообщения, которые распространились по социальным сетям.

Мы видели сообщения с утверждениями о том, что предоставленные США вооружения были использованы при этих атаках. Я отмечу, что в настоящее время мы скептически относимся к достоверности этих сообщений...

Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп приветствовал помилование Протасевича.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

Теги: белгородская область, госдеп, диверсия, мэттью миллер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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