Госдеп сомневается, что диверсанты у Белгорода применяли предоставленное США оружие

Американская администрация при президенте Джо Байдене сомневается в достоверности сообщений о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа во время своей преступной вылазки в Белгородской области применяли предоставленные коллективным Западом и США вооружения. Такую версию в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне изложил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что власти страны видели сообщения, которые распространились по социальным сетям.
Мы видели сообщения с утверждениями о том, что предоставленные США вооружения были использованы при этих атаках. Я отмечу, что в настоящее время мы скептически относимся к достоверности этих сообщений...
Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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