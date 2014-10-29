Госдеп: шаги США по зерну на Украине диктуются экономическими интересами

Джеймс О'Брайен рассказал о необходимости Вашингтона снизить контроль Москвы на рынке зерна.

Американская политика в отношении экспорта украинской пшеницы диктуется экономическими интересами Вашингтона и стремлением администрации США не допустить укрепления российских позиций на мировом рынке. Такой информацией с американскими законодателями поделился помощник государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США. Таким образом дипломат прокомментировал ситуацию, связанную с кризисом в регионе.

Это имеет прямое экономическое воздействие на США <...> Цены на пшеницу на протяжении 150 лет действительно определялись за счет Среднего Запада США и экспорта с Украины через Одессу. Речь идет о фундаментальных составляющих. Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США

Эксперт указал политикам на то, что если Госдеп позволит Москве взять под свой контроль город-порт Одессу или другие зерновые рынки киевского режима, то международные союзники окажутся в ситуации, когда Россия станет контролировать свыше 20 процентов мировых рынков зерновой продукции. Джеймс О"Брайен заметил, что подобное развитие событий приведет к тому, что Москву сможет по собственному усмотрению продавать товар по заниженной или завышенной стоимости.

США намерены усилить влияние в странах, которые хотят сократить связи с РФ.

Фото и видео: YouTube / NTD