Госдеп: ХАМАС не будет соблюдать возможные условия прекращения огня

Мэттью Миллер рассказал о необходимости в регионе обеспечить гуманитарные паузы.

Американская администрация считает, что от палестинской радикальной организации ХАМАС нельзя ожидать соблюдения возможных договоренностей о режиме прекращении огня. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что власти страны выступают за введение гуманитарных мер и пауз на Ближнем Востоке, чтобы из опасной зоны могли выйти все заложники и местное население получило товары первой необходимости и медикаменты. При этом режим прекращения огня, по словам Миллера, лишь позволит боевикам перевооружиться и продолжить совершать террористические атаки на Израиль.

Я не думаю, что на ХАМАС можно рассчитывать. Мне кажется, когда люди призывают к прекращению огня, они призывают Израиль прекратить стрелять. Я не считаю, что кто-то действительно ожидает, что ХАМАС, террористическая организация, согласится на прекращение огня. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп: Турция осталась продуктивным членом НАТО, несмотря на позицию по Газе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State