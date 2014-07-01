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Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации
Сегодня, 9:22
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Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации

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Нед Прайс не привел конкретики по ответным мерам.

В американском внешнеполитическом ведомстве пригрозили странам, которые попытаются помочь России в специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Чиновник уточнил, что Вашингтон не намерен раскрывать детали возможных ответных мер. Пресс-секретарь заметил, что давление будет оказываться совместно с международными партнерами по всему миру.

Мы четко дали понять, что те государства, которые .... попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Официальный представитель американского дипвломатического едомства отказался конкретизировать прессе, какой "ответ" со стороны США ждет эти страны.

Джейк Салливан: США работают с Европой над ужесточением санкций против России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, нед прайс, угроза
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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