Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации

В американском внешнеполитическом ведомстве пригрозили странам, которые попытаются помочь России в специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Чиновник уточнил, что Вашингтон не намерен раскрывать детали возможных ответных мер. Пресс-секретарь заметил, что давление будет оказываться совместно с международными партнерами по всему миру.
Мы четко дали понять, что те государства, которые .... попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Официальный представитель американского дипвломатического едомства отказался конкретизировать прессе, какой "ответ" со стороны США ждет эти страны.
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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