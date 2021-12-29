Госдеп пригрозил России, если та разместит военных на Кубе

Нед Прайс оценил возможность появления баз РФ в Латинской Америке.

Госдеп пригрозил быстро ответить, если Россия разместит военных на Кубе. Об этом журналистам на регулярном брифинге во внешнеполитическом ведомстве рассказал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник усомнился в возможности появления российских баз на территории Кубы, а также в Венесуэле. Он добавил, что в противном случае Вашингтон будет готов к решительным действиям.

Мы не собираемся реагировать на пустые угрозы. Если мы увидим любое движение в этом направлении, наш ответ будет стремительным и решительным. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что обсуждение возможного появления российских войск в Латинской Америке началось после слов заместителя главы МИД Сергея Рябкова, которые тот произнес в середине января. Дипломат допустил, что Москва решится отправить боевые силы в регион. Однако окончательного решения по данному вопросу не принято. ПО мнению спикера, это будет зависеть от "действий американских коллег".

Лавров: Москва примет меры, если США не ответят на предложения по гарантиям безопасности.

Фото и видео:

