Госдеп предостерег бизнес Китая от попыток смягчить эффект санкций против России

Нед Прайс считает, что экономика РФ станет хрупкой и зависимой от КНР.

Госдепартамент США предостерег бизнес Китая от попыток смягчить эффект возможных санкций против России. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник уточнил, что говорит о тех ограничениях, которые будут применены к Москве, если она вторгнется на территорию Киева.

Есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании делают все возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт напомнил прессе о том, что экономические и финансовые последствия вводимых в отношении России мер в случае вторжения на Украину будут "масштабными". Прайс заметил, что если Россия думает о том, что сможет для себя компенсировать некоторые из этих последствий или смЯгчить из за счет своих контактов с Китаем, то "это не так". Госдеп уверен, что санкции сделают российскую экономическую систему более хрупкой и поставить ее в большую зависимость от КНР.

Госдеп: напряженность с РФ не повредила связям США с Индией.

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