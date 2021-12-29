Госдеп: напряженность с РФ не повредила связям США с Индией

В США оценили несогласие Нью-Дели с позицией Вашингтона в СБ ООН.

Госдеп полагает, что напряженность в отношениях с Россией не повредила связям США с Индией. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Нед Прайс. Вашингтон уверен в том, что отношения РФ и США не сказались негативно на другие страны.

Нет, наши отношения с Индией строятся на наличии собственного содержания…Я знаю, что мы поддерживаем контакты буквально с десятками стран, в том числе с нашими индийскими партнерами, в связи с нашими опасениями относительно наращивания сил Россией и ее ничем не спровоцированной потенциальной агрессией против Украины. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Корреспонденты спросили мнение Прайса о том, что индийские представители приняли решение отказаться голосовать по инициативе США на заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу. В Госдепе уточнили, что говорить о своем решении могут сами индийские партнеры.

Напомним, что заседание проводилось несмотря на возражения со стороны РФ КНР. За проведение мероприятия высказались 10 стран. Кроме США, в список попали также Великобритания, Франция, ОАЭ, Гана, Албания, Норвегия, Бразилия, Мексика и Ирландия. Воздержавшимися сторонами стали Габон, Кения и Индия.

Госдеп отказался привести доказательства утверждений о фабрикации РФ видео об Украине.

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