Госдеп: посол США обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений

Портер раскрыла темы, которые поднимались в рамках общения между послами США и РФ.

В американском Госдепартаменте рассказали, что посол Вашингтона обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений. Такое заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Джалина Портер.

10 сентября Салливан встретился с Сергеем Рябковым, чтобы обсудить целый ряд вопросов, направленных на поддержку стремления Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ. Джалина Портер, замглавы пресс-службы Госдепа США

Чиновница не стала отвечать на вопросе прессы о том, придерживается ли Госдеп США позиции насчет того, что Салливана не вызывали в российский МИД, а он просто встретился там с Сергеем Рябковым. Она также не прокомментировала сведения о нарушениях законодательства американскими цифровыми гигантами, происходящие в преддверии выборов в Государственную Думу РФ.

Белый дом заявил, что возможность переговоров Байдена с талибами (члены террористической организации "Талибан", запрещенной в рФ) пока не рассматривается.

Фото: Piter.tv