Госдеп подтвердил, что Тревора Рида ранили на Украине

Ведант Патель рассказал о том, где сейчас американец Рид.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, освобожденный ранее в рамках обмена заключенными с Москвой, был ранен в ходе боевых действий на Украине. Соответствующее заявление заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель сделал в ходе выступления в Вашингтоне на регулярном брифинге с журналистами. Чиновник уточнил, что американский представитель не действовал на Украине от имени властей США. Сейчас мужчина эвакуирован с территории государства при помощи одной из некоммерческих организаций, после чего проходит лечение в Германии.

Нам известно, что Тревор Рид был ранен в ходе участия в боевых действиях на Украине... Ведант Патель, сотрудник Госдепа США

Веант Патель указал, что В Госдепе неоднократно предостерегали своих граждан от поездок на Украину и участия там в боевых действиях. По его словам, американские власти не могут предоставить помощь в эвакуации лицам, действующим в частном порядке.

Госдеп отказался анонсировать ответ на инцидент с американским беспилотником в Сирии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State