Госдеп отрицает давление США на Украину с целью урегулирования

Ведант Патель оценил сообщение канала NBC.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отрицает, что оказывают на Киев давление с целью проведения мирных переговоров с Россией относительно возможного политического урегулирования кризиса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник уточнил, что решение о тех или иных мероприятиях "должна принимать Украина.

Нам не известно о каких-либо дискуссиях с Украиной относительно переговоров за рамками формулы мира, по которой уже состоялся ряд контактов. В вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Украины. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напоним, что четвертого ноября телеканал NBC со ссылкой на местных чиновников сообщил о том, что США и Европа начали обсуждать с киевским режимом возможные мирные переговоры с Россией, а также те пункты, от которых стране, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. В СМИ уточнили, что западные официальные лица "начали спокойно" говорить с властями о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения регионального конфликта.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State