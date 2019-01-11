Госдеп отметил необходимость переговоров о восстановлении движения по Лачинскому коридору

Ведант Патель позитивно оценил возобновление газоснабжения в Нагорном Карабахе.

Американское внешнеполитическое ведомство видит необходимость переговоров о восстановлении движения по Лачинскому коридору между Арменией и Азербайджаном. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник положительно оценил восстановление прекращенного ранее газоснабжения в регионе Нагорного Карабаха. Власти США призывают стороны конфликта к переговорному процессу по возобновлению движения транспорта по дороге "Степанакерт - Горис".

Мы рады, что газоснабжение Нагорного Карабаха было восстановлено. Нарушение работы энергетической инфраструктуры может вызвать гуманитарный кризис. Мы призываем восстановить свободное движение по коридору. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе также ответили на дополнительный вопрос от СМИ о том, возможно ли заключение мирных договоренностей между Арменией и Азербайджаном в 2022 году. Ведант Патель пояснил, что не хочет устанавливать никаких сроков в данном процессе. Однако к ситуации государственный секретарь Энтони Блинкен проявляет большой интерес и внимательно следит за происходящим между Ереваном и Баку. США продолжат принимать активное участие в решении проблемы.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State