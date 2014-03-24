Госдеп опроверг информацию о лоббировании в пользу Саакашвили

Ведант Патель оценил работу дипломатов США в Грузии.

Американское посольство в Тбилиси никогда не занималось лоббированием интересов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник заметил, что не может вдаваться в детали частных дипломатических контактов.

Сотрудники посольства проводят встречи с большим количеством различных людей, как и сотрудники наших посольств по всему миру. Мы можем подтвердить, что наше посольство никогда не занималось лоббированием в пользу бывшего грузинского президента. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ранее на официальном сайте законодательства США о регистрации иностранных агентов (FARA) были размещены сведения, согласно которым от имени Михаила Саакашвили были наняты лоббистские компании, которые разрабатывали методы давления западных политиков на грузинское правительство.

Госдеп призвал немедленно освободить президента Нигера.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State