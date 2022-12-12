Ведант Патель прокомментировал дело о госизмене в отношении американки в России.

Американское внешнеполитическое ведомство пока что не приняло решение о том, будет ли Вашингтон считать незаконно удерживаемой Ксению Карелину, имеющую российское и американское гражданство и приговоренную Свердловской областной судебной инстанцией к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностранный чиновник заметил, что власти в США не считают сбор денежных средств для поддержки армии киевскго режима преступлением.

Что касается данного конкретного дела, мы продолжаем обсуждать его напрямую с российским правительством и продолжаем добиваться получения получения консульского доступа. Мы не дали каких-либо официальных оценок. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

В апреле 2023 года Белый дом говорил о том, что признание Вашингтоном задержания незаконным означает, что сотрудники Совета национальной безопасности, а также различные структуры Госдепартамента, включая аппарат специального посланника лидера США Джо Байдена по вопросам заложников, совместно работают с коллегами в правительстве и вне его ради разработки стратегии по обеспечению освобождения конкретного лица. Однако обычно такие меры принимаются в отношении задержанных американских граждан.

Напомним, что Центр общественных связей ФСБ России уведомил о том, что 33-летняя жительница города Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ.

Госдеп: ХАМАС так или иначе привлекут к переговорам по Газе в Дохе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State