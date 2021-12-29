В США оценили переговоры в Вене с Ираном по СВПД.

Госдеп: есть лишь "несколько недель", чтобы договориться по иранской ядерной сделке. В противном случае, Вашингтон не будет думать о том, что возвращение к документу станет возможным. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге в американском внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник прокомментировал ситуацию, связанную со Совместным всеобъемлющим планом действий. Спикер считает, что сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров.

Учитывая темпы продвижения Ирана в ядерной отрасли, у нас есть всего несколько недель на достижение сделки. После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало. представитель Госдепа

Эксперт подчеркнул, что говорит не об искусственном крайнем сроке для СВПД, а американцы не ставят иранцам ультиматум. По словам специалиста, это тот факт, о котором уже уведомлены иностранные коллеги по сделке.

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