Госдеп: число случаев незаконного задержания американцев за рубежом сокращается

Роджер Карстенс видит политические игры с задержанными американцами.

Количество случаев незаконного, по мнению американской администрации, задержания граждан США за рубежом сокращается. Такое мнение огласил на ежегодном форуме по безопасности при Аспенском институте специальный посланник лидера Белого дома по делам заложников Роджер Карстенс, который в текущий момент работает в структуре Госдепартамента. Эксперт не стал уточнять о том, какие именно дела он имеет в виду и причины указанной им тенденции.

Было время, когда у меня на рассмотрении было 54 случая задержания. Сейчас у нас от 20 до 30. Так что на самом деле цифры снижаются. Роджер Карстенс, сотрудник Госдепа США

Дополнительно эксперт ответил положительно на вопрос о том, наблюдают ли дипломаты признаки того, что американцев все чаще арестовывают за пределами страны для того, чтобы затем использовать в качестве пешек в политической игре. Карстенс заметил, что администрации удалось заключить несколько сделок для того, чтобы люди смогли вернуться домой.

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute