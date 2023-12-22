Госдеп США заявил о признании Путина президентом России

Мэттью Миллер прокомментировал инаугурацию Владимира Путина в Москве.

В американском внешнеполитическом ведомстве вновь заявили, что не считают выборы в России честными, однако власти все же признают Владимира Путина президентом страны. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Кремль говорил ранее о том, что категорически не согласен с оценкой президентских выборов в России со стороны США.

Дополнительно представитель Госдепа отрицательно ответил на вопрос СМИ о том, будут ли делегаты из США представлены на инаугурации Владимира Путина, которая запланирована на 7 мая. Когда одна из журналисток уточнила у иностранного чиновника о том, означает ли это, что Вашингтон бойкотирует торжественную церемонию в Москве, Мэттью Миллер заметил: "Нашего представителя там не будет. Вы можете сделать выводы сами".

Напомним, что выборы главы государства в 2024 году в России проходили 15–17 марта. В них принимали участие четыре кандидата. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28 процентов голосов избирающих. Он вступает в свой пятый президентский срок.

В Госдепе заявили, что не видят причин для корректировки ядерных сил в ответ на учения РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State