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Госдеп США: сообщения из Польши вызывают чрезвычайную обеспокоенность

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Ведант Пател отметил, что ситуация будет подвергнута тщательному анализу.

Американское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что сообщения из Польши вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Речь идет о том, что на территории Польши якобы упали российские ракеты. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Пател отметил, что власти страны сейчас работают над сбором информации.

Мы пока не знаем, что произошло. Мы видели эти сообщения, и они вызывают чрезвычайную озабоченность.

Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник добавил, что власти США в сотрудничестве с польским правительством Польши и международными партнерами по НАТО работают над оценкой произошедшего.

В Госдепе США запросили у России информацию о переводе американки Грайнер в колонию.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант патель, госдеп, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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