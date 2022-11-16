Госдеп США: сообщения из Польши вызывают чрезвычайную обеспокоенность

Американское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что сообщения из Польши вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Речь идет о том, что на территории Польши якобы упали российские ракеты. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Пател отметил, что власти страны сейчас работают над сбором информации.
Мы пока не знаем, что произошло. Мы видели эти сообщения, и они вызывают чрезвычайную озабоченность.
Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США
Чиновник добавил, что власти США в сотрудничестве с польским правительством Польши и международными партнерами по НАТО работают над оценкой произошедшего.
В Госдепе США запросили у России информацию о переводе американки Грайнер в колонию.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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