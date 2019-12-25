Госдеп США подтвердил задержание в Саудовской Аравии американского гражданина

Ведант Пател рассказал о том, что власти страны следят за ситуацией с осужденным американцем.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило задержание в Саудовской Аравии 72-летнего гражданина США Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател.

Мы можем подтвердить задержание Альмади. Мы регулярно и настойчиво высказываем свою озабоченность этим случаем высоким представителям правительства посредством каналов в Эр-Рияде, так и в Вашингтоне. Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник добавил, что в последний раз США контактировали с представителями саудовских властей по данному случаю в понедельник. Впервые власти СШа были уведомлены об аресте американского гражданина еще в декабре 2021 года. Местное издание The Washington Post со ссылкой на сына Альмади рассказало о том, что мужчина в начале октября был приговорен к 16 годам заключения. Его инкриминировалось причастность к терроризму из-за серии постов в социальных сетях с критикой властей королевства.

В США заявили о сохранении общих интересов с Саудовской Аравией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State