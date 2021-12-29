Госдеп: США не намерены заранее раскрывать суть санкций против РФ

Нед Прайс рассказал, что не в интересах США открывать все карты.

В Госдепе заявили, что США не намерены заранее раскрывать суть санкций против РФ. Об этом журналистам рассказали на регулярном брифинге в американском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель Нед Прайс заметил, что администрация президента Джо Байдена не будет говорить о всех возможных ограничениях, которые будут предприняты в том случае, если Москва нападет на территорию Украины. Такое решение не даст РФ возможности заранее подготовиться к санкционному удару и смягчить давление и рестрикции извне.

Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами. Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник добавил, что часть сдерживающего эффекта от антироссийских санкций заключается в том, что США ясно дает понять о том, что эти ограничения будет беспрецедентными с точки зрения их масштабов и ущерба для РФ.

Госдеп объяснил утверждения о возможной агрессии РФ разумной подготовкой.

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