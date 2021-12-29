  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдеп: США не намерены заранее раскрывать суть санкций против РФ
Сегодня, 7:46
100
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Госдеп: США не намерены заранее раскрывать суть санкций против РФ

0 0

Нед Прайс рассказал, что не в интересах США открывать все карты.

В Госдепе заявили, что США не намерены заранее раскрывать суть санкций против РФ. Об этом журналистам рассказали на регулярном брифинге в американском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель Нед Прайс заметил, что администрация президента Джо Байдена не будет говорить о всех возможных ограничениях, которые будут предприняты в том случае, если Москва нападет на территорию Украины. Такое решение не даст РФ возможности заранее подготовиться к санкционному удару и смягчить давление и рестрикции извне.

Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами. Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник добавил, что часть сдерживающего эффекта от антироссийских санкций  заключается в том, что США ясно дает понять о том, что эти ограничения будет беспрецедентными с точки зрения их масштабов и ущерба для РФ.

Госдеп объяснил утверждения о возможной агрессии РФ разумной подготовкой.

Фото и видео:
 

Теги: госдеп, нед прайс, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии