Госдеп объяснил утверждения о возможной агрессии РФ разумной подготовкой

Нед Прайс объяснил, что США не пытаются продвигать в этом случае свои национальные интересы.

Госдеп объяснил утверждения о возможной агрессии РФ против Украины разумной подготовкой. Такое мнение на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве высказал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник в очередной раз прокомментировал сведения о готовящейся атаке РФ на Киев. Корреспонденты попросили спикера объяснить регулярное нагнетание американцами обстановки, которое вызывает недовольство в том числе и у президента Владимира Зеленского. Нед Прайс сначала попытался представить дело так, как будто никаких трудностей по ситуации между Вашингтоном и Киевом не существует. После этого чиновник отрицал обострение ситуации со стороны США.

Дело тут не в панике, и это касается сказанного некоторыми нашими украинскими партнерами. Наоборот, дело в благоразумной подготовке…Ничего из этого не является усилием, призванным посеять панику или спровоцировать вторжение. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

По мнению американского чиновника, публичные высказывания такого рода со стороны Вашингтона находятся "в русле благоразумной подготовки". В частности, это касается и удовлетворение украинских запросов о расширении военной поддержки, укрепления сил НАТО на Восточном фланге Европы.

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