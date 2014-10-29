Госдеп США: Украина сама решит, на каких условиях ей продолжать диалог с Россией

Нед Прайс рассказал о том, США не решают, как Киев и Москва будут взаимодействовать друг с другом.

Госдеп США считает, что Украина сама решит, на каких условиях ей продолжать диалог с Россией. Такое мнение в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге в американском внешнеполитическом ведомстве высказал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник дал комментарий по дипломатическим отношениям между Киевом и Москвой.

Мы будем поддерживать наших украинских партнеров, оказывая им дипломатическую поддержку, как это делают ряд наших других партнеров по всему миру. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Прайс объявил СМИ о том, что американская сторона работает над предоставлением Украине систем противовоздушной обороны российского или советского производства.

Госдеп США ответил на предложение о введении на Украину миротворцев НАТО.

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