Госдеп США: Украина сама решит, на каких условиях ей продолжать диалог с Россией

Госдеп США считает, что Украина сама решит, на каких условиях ей продолжать диалог с Россией. Такое мнение в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге в американском внешнеполитическом ведомстве высказал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник дал комментарий по дипломатическим отношениям между Киевом и Москвой.
Мы будем поддерживать наших украинских партнеров, оказывая им дипломатическую поддержку, как это делают ряд наших других партнеров по всему миру.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что Прайс объявил СМИ о том, что американская сторона работает над предоставлением Украине систем противовоздушной обороны российского или советского производства.
Госдеп США ответил на предложение о введении на Украину миротворцев НАТО.
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