Госдеп США ответил на предложение о введении на Украину миротворцев НАТО

Нед Прайс оценил заявление Польши о необходимости направления вооруженных сил альянса на Украину.

В США ответили на предложение о введении на Украину миротворцев НАТО. Ситуацию журналистам во время выступления на регулярном брифинге в американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Чиновник заявил о том, что Вашингтон старается избегать действий, которые могут привести к эскалации конфликта в регионе. В частности, это касается и предложения Варшавы о размещении на Украине вооруженных миротворцев из Североатлантического альянса.

Альянс полностью сосредоточен на прекращении этой войны. Точно так же, как и НАТО, мы сосредоточены на том же, и аналогичным образом мы хотим избежать каких-либо действий, которые продлевают или расширяют эту войну (цитата ТАСС). Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник заметил, что наличие на территории Украины военнослужащих США и НАТО может не просто не положить конец боевым действия, а также и расширить их до чего-то более большого и серьезного. При этом в США приветствуются дипломатические подходы к решению кризисной ситуации, возникшей вокруг Украины. Однако на данном этапе Госдеп не видит изменения позиции Владимира Путина по вопросу Киева.

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