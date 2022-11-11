Госдеп: Контакты Блинкена и Лаврова на саммите G20 не планируются

Контакты между американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и российским министром по иностранным делам Сергеем лавровым на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии не планируются. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
У нас нет планов каких-либо официальных контактов в настоящее время.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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