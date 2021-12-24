Госдеп: Блинкен 11-12 октября посетит Израиль

Власти США обсудят с коллегами из еврейского государства ситуацию на Ближем Востоке.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен в период с 11 по 12 октября посетит Израиль. Там руководитель внешнеполитического ведомства США обсудит с местными властями обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Госсекретарь Блинкен в ближайшие несколько дней отправится в Израиль, чтобы напрямую обсудить с нашими израильскими партнерами ситуацию на земле. Ожидается, что он отправится завтра и прибудет в Израиль в четверг. Мэттью Миллер, пресс-секретарь США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State