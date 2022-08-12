Горящая суперъяхта за миллиард рублей попала на видео

Лайнер принадлежит итальянскому бизнесмену Паоло Скульдери.

Суперъяхта за миллиард рублей загорелась у берегов испанского острова Форментера. Ролик размещен на сайте британского издания The Daily Mail. В СМИ уточнили, что возгорание на 45-метровом пассажирском лайнере зафиксировано по пока что неустановленной причине. В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели смогли эвакуировать при помощи полицейского катера семерых членов экипажа и еще девять пассажиров. Огнем повреждены пять спален, тренажерный зал и бассейн.

Предположительно, после ликвидации пламени судно будет отбуксировано на остров Ибица. Британские источники полагают, что стоимость лайнера составляет порядка 20 миллионов фунтов стерлингов (1,4 миллиарда рублей). Владельцем считается бизнесмен и председатель компании Addler Group Паоло Скульдери. Предприниматель занимается изготовлением запчастей для автопрома. Он также владеет 19 ресторанами на территории Италии.

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Фото и видео: The Daily Mail