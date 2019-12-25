Городские предприятия смогут взять займы для выплаты зарплаты

Займ можно получить от 50 тысяч до 5 миллионов.

В фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса стартовал прием заявок на займы для выплаты зарплат. Рассчитывать на поддержку могут предприятия, работающие в пострадавших отраслях.

Фонд предъявляет ряд требований к заемщику: компания должна существовать более года, а также у предприятия должен быть положительный финансовый результат деятельности за 2019 год. В таком случае бизнес может рассчитывать на займ от 50 тысяч до 5 миллионов включительно. Займ предоставляется на срок до 3 лет с отсрочкой по выплате основного долга и процентов на первые 12 месяцев. Процентная ставка составляет один процент годовых на первый год, 2 процента на второй год и 3 процента на третий год.

Отличие региональной программы от федеральной: возможность бизнеса получить сумму из расчета регионального МРОТ. В Петербурге он составляет 19 000 рублей, а на федеральном уровне – 12 130 рублей.

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