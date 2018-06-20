Городские открытия: трамвай из прошлого показывает людям красоты города

"Ретро-трамвай" - это проект Музея городского электрического транспорта. Музейный маршрут был запущен еще в 2015 году и работает до сих пор.

По маршруту курсируют трамваи МС, то есть "моторные, стальные". Данные модели выпущены на заводе "Красный Путиловец" (сейчас "Кировский завод") в 1927 — 1933 годы, они эксплуатировавались в 1927 — 1968.

Экспонаты из музея городского электрического транспорта, которые являются подвижным составом для городского музейного маршрута в основном это трамваи МС моторные, стальные, 27-го, 33-го годов постройки. Это трамваи-ветераны, которые пережили самые суровые и страшные годы. Это трамваи-трудяги, которые работали на линии множество десятилетий и до сих пор они являются такими рабочими лошадками, которые способны работать, перевозить людей. Это очень знаково, это очень здорово. Святослав Новиков, Пресс-секретарь СПб ГУП "Горэлектротранс"

Каждый год маршрут ретро-трамвая меняется. В 2018 году МС отправляется от "Музея городского электрического транспорта" на Васильевском острове, идет до площади Стачек и возвращается обратно.

Музейный маршрут "Ретро-трамвай" курсирует ежегодно с апреля по октябрь.

Полюбоваться из окон ретро-вагона на Петербург – это особенное удовольствие. Это ощущение, которое сложно передать, его нужно прочувствовать, нужно увидеть. Мы все знаем, что в Сан-Франциско восстановили канатную дорогу, канатный трамвай и для них это стало одним из символов. И собственно, для Петербурга, трамвай – тоже один из символов, потому что это важнейший транспорт 20-го века, важнейший электротранспорт и просто транспорт. В Петербурге 3 символа таких крупных – белые ночи, разводные мосты и, собственно, трамвай. Он живет и в том числе благодаря музейному маршруту. Святослав Новиков, Пресс-секретарь СПб ГУП "Горэлектротранс"

Стоимость проезда на таком раритентном транспорте составит 200 рублей. Пассажиры ростом до 1 метра проезд не оплачивают - это историческое правило.

Видео: Piter.TV