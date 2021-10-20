Городская станция скорой помощи в Петербурге переедет на другое место

После ремонта станция переедет в район Старо-Невского проспекта.

Городская станция скорой помощи в Петербурге покинет своё историческое место. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал первый замглавы городского Комздрава Андрей Сарана.

После ремонта станция переедет в район Старо-Невского проспекта и расположится рядом с корпусами "старой" Боткинской больницы. Она будет на месте, где когда-то хотели расширить больницу.

На перепроектирование станции скорой помощи выделили 8 миллионов рублей. Переезд стал необходим, потому что на Малой Садовой места стала не хватать. Станция может переехать в ближайшее время.

Фото: Piter.tv