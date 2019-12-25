Город поддержит научные проекты

Соответствующее постановление подписал губернатор.

Во вторник, 8 сентября, стало известно, что в 2020 году город поддержит рублем научные исследования в области сельского хозяйства.

Сообщается, что с 2017 года субсидии были предоставлены 23 научным проектам. На помощь могут рассчитывать все организации региона, кроме государственных муниципальных учреждений, а также некоторым сотрудников научных и образовательных организаций. Уточняется, что им будут компенсированы затраты на выполнение экспериментальных разработок и научных исследований в области сельского хозяйства.

Максимальный размер субсидии для одного проекта составляет 400 тысяч рублей для организации и 200 тысяч рублей для физических лиц.

Ранее мы писали, что город поддержит рублем компании, которые будут участвовать в международных выставках.

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