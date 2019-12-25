Смольный выделит театрам более 6 млрд рублей в 2021 году

Субсидии театрам были сохранены при корректировке бюджета.

В четверг, 1 октября, стало известно, что Смольный выделит 6 миллиардов рублей в виде субсидий региональным театрам в следующем 2021 году, сообщили в администрации после завершения встречи вице-губернаторов Владимира Кириллова и Эдуарда Батанова с членами правления Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Вице-губернатор Кириллов отметил, что при "корректировке бюджета на 2020 год в полном объеме были сохранены субсидии театрам и концертным организациям на выполнение государственного задания". Учитывая, что с 12 сентября театры открылись, появилась возможность полностью стабилизировать ситуацию в театральной сфере при соблюдении норм санитарной безопасности.

Ранее мы писали, что в Петербурге негосударственные театры получат 65 млн рублей.

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