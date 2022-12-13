Горный институт вошёл тройку лучших вузов мире в своей сфере

В общей сложности в рейтинге учтены более 3 тыс. университетов из 161 страны.

Санкт-Петербургский горный университет оказался в топе-3 лучших мировых вузов по направлению "Добыча полезных ископаемых и горная промышленность" (Mineral & Mining Engineering) в рейтинге, составленной британской компанией Quacquarelli Symonds. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Учебное заведение заняло 3-е место в рейтинге по профильному направлению, а также вошло в топ-100 по направлению "Нефтегазовый инжиниринг" (Petroleum Engineering).

В общей сложности рейтинг собрал в себя более 3 тыс. университетов из 161 страны. Он основывался на нескольких факторах: так, учитывалась репутация академического сообщества (Горный институт получил по этому показателю 85,8 балла из 100), репутация сообщества работодателей (91,8 балла), результаты публикационной активности (74,5 балла) и индекс Хирша (72 балла).

Напомним, что Санкт-Петербургский горный университет был основан в 1773 году по старому стилю по указу императрицы Екатерины II. Он является первым высшим техническим учебным заведением страны.

Ранее мы сообщили о том, что правительство расширило список творческих вузов с бесплатным вторым высшим образованием.

Фото: Spmi.ru