Украинский журналист считает, что ЕС распадется.

Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину не вступать в Евросоюз. Такую позицию гость программы огласил в эфире местного телеканала "Украина 24", Выпуск доступен на YouTube-канале. По словам представителя СМИ, можно говорить о том, что Европейский союз уже обречен.

Евросоюз обречён, мне кажется, и Украине туда вступать не надо. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Эксперт напомнил, что еще в 2011 году советский диссидент и писатель Владимир Буковский упоминал о том, что ЕС является "ненужным искусственным образованием", поэтому Киеву не следует стремиться к членству в Евросоюзе. Он спрогнозировал, что ЕС распадется также, как в свое время распался СССР и большие мировые империи. Гордон уверен, что Буковский окажется прав.

В эфир Первого канала возвращается "Закрытый показ" с Александром Гордоном.

Фото и видео: YouTube / Україна 24