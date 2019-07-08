За первые дни забегов с быками в испанском Памплоне пострадали 10 человек

В Испании в минувшую субботу начался традиционный фестиваль Сан Фермин.
Сан Фермин - это традиционный и самый опасный фестиваль, который проходит в испанском Памплона вот уже 8 столетий. На узкие извилистые улочки выпускаются 12 быков, от которых бегут мужчины. Ежегодно на забеге люди получают травмы. Начавшийся 6 июля фестиваль продлится до 14 июля. Но уже за первые 3 дня 10 человек получили различные травмы. Среди пострадавших граждане Испании и США.
Маршрут забега имеет протяженность – 850 метров, а длится всего 3 минуты, но забег быков и сам фестиваль привлекает ежегодно миллионы туристов со всего света.
Видео: YouTube/RTVE
Фото: Inatagram/Tauromaquias,ventanadigitalpt
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