За первые дни забегов с быками в испанском Памплоне пострадали 10 человек

Фестиваль начался 6 июля и продолжается 7 дней.

В Испании в минувшую субботу начался традиционный фестиваль Сан Фермин.

Сан Фермин - это традиционный и самый опасный фестиваль, который проходит в испанском Памплона вот уже 8 столетий. На узкие извилистые улочки выпускаются 12 быков, от которых бегут мужчины. Ежегодно на забеге люди получают травмы. Начавшийся 6 июля фестиваль продлится до 14 июля. Но уже за первые 3 дня 10 человек получили различные травмы. Среди пострадавших граждане Испании и США.

Маршрут забега имеет протяженность – 850 метров, а длится всего 3 минуты, но забег быков и сам фестиваль привлекает ежегодно миллионы туристов со всего света.

Видео: YouTube/RTVE

Фото: Inatagram/Tauromaquias,ventanadigitalpt