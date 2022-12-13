Голубую мечеть в Стамбуле открыли после пяти лет реставрации

Сегодня туристы и верующие смогли посетить здание.

Мечеть Султанахмет, более известная широкой аудитории как Голубая мечеть, открылась для молящихся и посетителей в пятницу 21 апреля. Власти Стамбула проводили в религиозном объекте реставрационные работы на протяжении пяти лет. Для посещения мечеть на входе образовались большие очереди. Тем гражданам и туристам, которые пришли к зданию с сумками и рюкзаками, правоохранительные органы сначала отправляли к рентгену. Остальным посетителям нужно было пройти обычную проверку.

Напомним, что мечеть открыли в первый день праздника по случаю завершения поста Рамазан. В результате мусульмане полностью заполнили Султанахмет, а затем многим пришлось выйти на молитву во двор. Чиновники добавили, что за пять лет суммарно мечеть была полностью закрыта только пять месяцев. В остальное время она функционировала с ограничениями. Руководитель фонда вакфов городаХайруллы Челеби напомнил СМИ о том, во время реставрации были полностью разобраны три минарета мечети, построенной в XVII веке. Работы велись из-за раннего обнаружения проблем с устойчивостью конструкций. Дополнительно специалисты провели мероприятия по оценке сейсмоустойчивости здания, заменили электропроводку, очистили камни и обработали витражи.

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Фото и видео: Telegram / Habertürk TV