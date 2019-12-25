Василий Фурман рассказал о негативных факторах для экономики.

Годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Україна 24 член совета Национального банка Василий Фурман. Сотрудник регулятора пояснил, что показатель в годовом выражении за март увеличился до 13,7% по сравнению с уровнем, фиксирующимся в феврале (10,7%).

Сегодня инфляция 16% в апреле, а в целом по году есть прогноз Национального банка, который говорит, что она будет приблизительно 20%. Василий Фурман, представитель ЦБ Украины

Эксперт считает основным фактором, вызывающим инфляцию на территории Украины, проходящие в стране боевые действия. Ситуация давит на государственные цены, сказывается на подорожании энергетических носителей и продуктов питания на глобальном рынке. Инфляция на Украине разгоняется за счет работы местного правительства и Нацбанка по вливанию денежных средств в экономическую систему. негативное воздействие оказывает нарушенные логистические цепочки в поставках.

Ведущий Fox News Карлсон: Байден признал инфляцию сильной стороной Америки.

Фото и видео: YouTube / Україна 24