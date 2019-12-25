Годовалый малыш выжил после падения с 12 этажа на Дыбенко

За мальчиком не усмотрела бабушка.

Во вторник, 8 сентября, в Невском районе Петербурга произошло ЧП. В одном из домов на улице Дыбенко годовалый малыш продавил москитную сетку и выпал из окна 12 этажа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли медики. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов, закрытую травму живота и ушиб грудной клетки.

Стражам порядка стало известно, что за мальчиком не усмотрела бабушка. Семья у малыша полная и благополучная, на учете не состоит. Сотрудники полиции изъяли следы рук и москитную сетку.

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