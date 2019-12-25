Глубинные алмазы могут состоять из останков древних животных

Для этого ученые провели изотопный анализ алмазов.

Ученые из Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина (Австралия) провели изотопный анализ алмазов и выяснили, что алмазы в недрах Земли могут состоять из останков животных. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Изотопный анализ показал, что углерод в основе глубинных алмазов имеет органическое происхождение.

Глубинные алмазы находятся на расстоянии от 150 до 300 километров от поверхности Земли. Однако есть алмазы, которые находятся на расстоянии от 410 до 660 километров.

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