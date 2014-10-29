Global Times: руки НАТО "обагрены кровью" — китайский обозреватель назвал виновного в кризисе на Украине

По мнению профессора, страны НАТО должны извиниться, например, за конфликт в Югославии в 1999 году. Шэн И подчеркнул, альянс оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России.

Кризис на Украине начался по причине агрессивного расширения НАТО на восток. Об этом в своей статье для Global Times сообщил профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И.

По его мнению, Североатлантический альянс должен извиниться.

Автор статьи считает, что Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию. Блок развязал "множество безжалостных военных конфликтов". По мнению профессора, страны НАТО должны извиниться, например, за конфликт в Югославии в 1999 году. Шэн И подчеркнул, альянс оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. По его оценке, эти действия неразумны и довольно зловещи. Китайский обозреватель убежден, что руки НАТО "обагрены кровью", а блок "представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности". Его необходимо ликвидировать.

Ранее мы сообщили, что президент Бразилии Болсонару просил Путина о помощи в создании атомных подлодок.

Фото: pixabay