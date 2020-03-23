Пока документов, подтверждающих отпуск Кондюкова в Тайланде, не нашли.

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде. В отношении и.о. главврача Калужской областной больницы Владимира Кондюкова идёт проверка.

В региональном правительстве сообщили, что он уехал в отпуск в Таиланд. Информация об этом прозвучала на заседании областного правительства в понедельник. И.о. губернатора Владислав Шапша был возмущён, что глава больницы уезжает за границу. И это на фоне угрозы распространения неблагополучной ситуации с коронавирусом.

Пока документов, подтверждающих отпуск Кондюкова в Тайланде, не нашли. Документов об увольнении, отстранении от должности не подготовлено.

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